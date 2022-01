João Rendeiro regressa esta segunda-feira a tribunal

João Rendeiro regressa amanhã ao tribunal de Verulam, em Durban, mas a sessão deve ser adiada. O Estado português tenta a extradição do antigo presidente do BPP, que está detido na África do Sul desde 15 de dezembro. O prazo para Portugal formalizar o pedido de extradição termina a 20 de janeiro.