João Rendeiro. RTP teve acesso ao mandado de detenção hoje emitido

A juiza do processo Tânia Loureiro Gomes começa por advertir que João Rendeiro foi intimado a informar o tribunal, no prazo máximo de 48 horas, do seu paradeiro na passada quinta-feira, o que não fez. Tal como não tinha feito repetidamente desde 19 de julho.

A juíza reconhece que, desde essa data, Rendeiro informou que poderia ser contactado apenas através das representações diplomáticas de Portugal na Costa Rica e no Reino Unido.





Nesta senda de omissão constante do seu paradeiro, diz a juíza que João Rendeiro" no dia de hoje endereçou ao processo a informação de que é sua intenção não regressar a Portugal".



"Concretizou, pois, o arguido, de forma patente, como agora vem confessar, a fuga".



A juíza Tânia Gomes reconhece que o banqueiro não carecia de autorização do tribunal para se ausentar, mas estava obrigado a indicar onde se encontrava, caso se ausentasse da residência por períodos superiores a 5 dias, o que " propositadamente não fez".



A juíza justifica ainda o facto de não ter acautelado a fuga escrevendo que " dos autos não decorria, até ao momento em que foi constatada a omissão pelo arguido do dever de informar o seu paradeiro ( o que ocorreu por despacho de 23.09.2021), a existência de qualquer indício de que o mesmo tencionava empreender a fuga agora concretizada".





Mas logo acrescenta que constatou " o perfil displicente com que (João Rendeiro) se apresentou" no julgamento. E concluiu que apesar disso, " os traços de personalidade dos cidadãos" não são suficientes para agravar medidas de coação.



É apenas perante os novos factos que a juíza decide agir. Considera que consumada a fuga, o estatuto coativo é "ineficaz e insuficiente".



A juíza recorda que João Rendeiro está condenado a uma pena de 10 anos de prisão e por isso determinou a emissão de um mandado de detenção europeu para que o arguido seja sujeito a prisão preventiva.