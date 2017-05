Partilhar o artigo João Salgueiro considera que não foram cumpridas as regras na venda do Novo Banco Imprimir o artigo João Salgueiro considera que não foram cumpridas as regras na venda do Novo Banco Enviar por email o artigo João Salgueiro considera que não foram cumpridas as regras na venda do Novo Banco Aumentar a fonte do artigo João Salgueiro considera que não foram cumpridas as regras na venda do Novo Banco Diminuir a fonte do artigo João Salgueiro considera que não foram cumpridas as regras na venda do Novo Banco Ouvir o artigo João Salgueiro considera que não foram cumpridas as regras na venda do Novo Banco