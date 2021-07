Joe Berardo. Processo que envolve o empresário conta com 12 arguidos

O Bastonário da Ordem dos Advogados considera excessiva a detenção para interrogatório de Joe Berardo e do seu advogado. Luís Meneses Leitão diz que estão a ser postos em causa direitos, liberdades e garantias. Já a Associação Transparência e Integridade não está surpreendida com este caso, nem com o envolvimento de um advogado no processo.