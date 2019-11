Jogadores ilegais. SEF constituiu 3 arguidos e notificou 9 estrangeiros para abandonar o país

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras constituiu três arguidos e identificou dez futebolistas depois de uma fiscalização a 26 clubes de futebol no centro do país. A operação do SEF tinha como objetivo verificar as condições de entrada e permanência de futebolistas estrangeiros em Portugal.