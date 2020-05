Adeptos de futebol confrontam-se violentamente na zona do Lumiar

A PSP confirma o episódio de violência, como explica o intendente Nuno Carocha, mas não adianta de que clubes eram os adeptos envolvidos.Este incidente é também referido no site do Sporting , referindo que o clube de Alvalade lamenta o sucedido, recordando que passam 24 anos da morte de um adepto sportinguista atingido por umno Estádio do Jamor.





"O Sporting Clube de Portugal repudia, mais uma vez, os episódios de violência que continuam a marcar a vida do Desporto em Portugal. Neste caso, as agressões que tiveram lugar ontem à noite, perto das imediações do Estádio José Alvalade, na zona do Lumiar, que resultaram na hospitalização de dois adeptos." - pode ler-se na página do clube leonino.