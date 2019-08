Jorge Sousa arbitra Benfica  FC Porto

Jean-Paul Pelissier

Este sábado, o primeiro clássico Benfica – FC Porto da temporada joga-se a partir das 19h00 no estádio da Luz, com baixas de ambos os lados.



Além do clássico, o Boavista – Paços de Ferreira joga este sábado à noite, às 21h30



A terceira jornada do campeonato começou na sexta-feira com uma goleada do Rio Ave ao Desportivo das Aves por 5-1.