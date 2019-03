Partilhar o artigo Jorge Tomé, ex-presidente do BANIF, confirma a existência de pressões do BES na PT Imprimir o artigo Jorge Tomé, ex-presidente do BANIF, confirma a existência de pressões do BES na PT Enviar por email o artigo Jorge Tomé, ex-presidente do BANIF, confirma a existência de pressões do BES na PT Aumentar a fonte do artigo Jorge Tomé, ex-presidente do BANIF, confirma a existência de pressões do BES na PT Diminuir a fonte do artigo Jorge Tomé, ex-presidente do BANIF, confirma a existência de pressões do BES na PT Ouvir o artigo Jorge Tomé, ex-presidente do BANIF, confirma a existência de pressões do BES na PT