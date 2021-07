Jornada de luto e esperança. PR apoia homenagem às vítimas da Covid-19

É uma iniciativa proposta por uma centena de personalidades sendo Marcelo Rebelo de Sousa o centésimo primeiro signatário.



Num texto publicado nos jornais Público e Jornal de Notícias, a Comissão Promotora justifica a ação com a "amplitude da tragédia" provocada pela pandemia que está ainda por controlar.



Refere os entraves à libertação das patentes e a falta de solidariedade internacional com os países do hemisfério sul onde dizem "se continua a morrer de forma dramática"



A jornada deve ocorrer em outubro com o apelo à participação de autarquias, instituições, meios de comunicação social e agentes culturais.