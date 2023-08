Jornada Mundial da Juventude arranca hoje em Lisboa

Para hoje à tarde está marcada uma missa, no Parque Eduardo VII, celebrada pelo cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente.O Papa Francisco chegará a Lisboa às 10h00 de quarta-feira e regressará a Roma às 18h15 de domingo e vai participar em cerimónias como a de boas-vindas no Palácio Nacional de Belém e a de acolhimento no Parque Eduardo VII.Terá também encontros com jovens, estudantes, bispos, representantes de centros de assistência sócio-caritativa e de confissões religiosas radicadas em Portugal.As principais iniciativas da JMJ decorrerão em Lisboa, no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo (a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures).Durante a jornada estarão destacados 16 mil elementos das forças de segurança, proteção civil e emergência médica.