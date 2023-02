Jornada Mundial da Juventude. Carlos Moedas anunciou cortes na organização do evento

Após duas semanas em reuniões, a Câmara de Lisboa anunciou agora que vai gastar 35 milhões de euros para organizar a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em Lisboa no próximo mês de agosto.Sobre o palco que vai receber o papa Francisco, o presidente da câmara da capital explicou que o tamanho do mesmo foi reduzido dos nove para os quatro metros e que o custo passará dos 4,2 milhões de euros para 2,9. Assim, o número de pessoas que poderá estar no palco também será menor, ficando de fora face ao plano inicial pelo menos 700.Carlos Moedas lembrou que o corte no palco resulta numa redução de 30 por cento e falou também do palco a ser construído no Parque Eduardo VII. A estrutura irá custar 450 mil euros à Câmara de Lisboa, com a fundação da JMJ a financiar a maioria do que serão as estruturas e atividades no parque.

“Um evento desta dimensão tem custos e estou aqui para assumir pessoalmente todos estes custos, porque eles são justificáveis e porque eles trarão um retorno para a cidade que vai muito além do retorno financeiro. Podemos fazer as contas que quisermos mas vamos ter um retorno extraordinário para a nossa cidade ao ser o centro do mundo da paz, da tolerância, naqueles dias”, disse Carlos Moedas.





Do orçamento de 35 milhões, o autarca discriminou os valores gastos pela câmara, explicando que o “investimento líquido” da cidade será de 10 milhões de euros, sendo que os restantes 25 milhões ficarão para usufruto dos lisboetas.A reabilitação do Aterro das Beirolas custou 7,1 milhões de euros e a construção do Parque Tejo-Trancão cerca de 20 milhões de euros. “É este número que precisamos para ter um evento digno”, continuou Carlos Moedas.

D. Américo Aguiar quer a melhor JMJ de sempre

O bispo auxiliar de Lisboa também esteve presente na conferência de imprensa e mostrou-se grato pela participação de várias entidades no processo da Jornada Mundial da Juventude, não esquecendo o Governo português e o Presidente da República.Explicando que as duas últimas semanas foram hercúleas em esforço para conseguir cortes no erário público, o bispo auxiliar falou na organização de um “evento esmagador”.“Estamos a falar de um evento que é esmagador, estamos a falar de um espaço de 100 campos de futebol, estamos a falar de quilómetros, estamos a falar de milhões de pessoas, estamos a falar de logísticas impensáveis. A cidade de Lisboa, durante uma semana, vai ter um suplemento de dez por cento da população portuguesa, no que significa transportes, no que significa alimentação, no que significa de alojamento, no que significam tantas e tantas coisas”.D. Américo Aguiar garantiu ainda que “nós vamos fazer a melhor Jornada Mundial de Juventude de sempre”.