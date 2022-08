Jornada Mundial da Juventude. Obras a bom ritmo mas falta revelar as verbas de quem paga

Lusa

O Presidente da República, a ministra dos Assuntos Parlamentares, os autarcas de Loures e Lisboa e o bispo do comité organizador estiveram hoje no local onde vai decorrer a Jornada Mundial da Juventude, que marca o encontro do Papa com jovens de todo o mundo.