Jornadas parlamentares do PSD na Madeira

O líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, assumiu que o objetivo dos dois dias de trabalho na Madeira, muito centrados em temas regionais, é precisamente realçar “o excelente trabalho” feito pelos governos liderados pelo PSD na região.Os quatro temas em destaque nos painéis temáticos centram-se em “aspetos essenciais” para o futuro da Região, como a lei das finanças regionais ou a revisão constitucional, em particular o projeto do PSD, que, segundo Miranda Sarmento, “reforça a autonomia das duas Regiões Autónomas, mas também os mecanismos e coesão territorial para todo o país. O líder do PSD, Luís Montenegro, encerra as jornadas na terça-feira.