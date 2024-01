Jornalista agredido durante debate com Chega na Universidade Católica

Foto: The Climate Reality Project - Unsplash

Um jornalista do semanário Expresso foi agredido na última noite por elementos do Chega quando efetuava uma reportagem num evento organizado pela Associação Académica do Instituto de Estudos Políticos e pela Associação Académica de Direito, da Universidade Católica Portuguesa, intitulado “Conversas Parlamentares”, no qual participou o presidente do Chega, André Ventura.