Jornalista da RTP Daniela Santiago distinguida com prémio de melhor correspondente estrangeira em Espanha

O galardão do Club Internacional de Imprensa espanhol foi entregue a Daniela Santiago numa cerimónia nos jardins do Parque do Retiro de Madrid, presidida pelo presidente da Câmara da capital espanhola, com a presença de governantes. Daniela Santiago recebeu a Rosa de Ouro, o galardão atribuído pela qualidade e entrega do seu trabalho enquanto correspondente da RTP.