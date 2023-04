Jornalistas da RTP e Antena 1 distinguidas nos Prémios Jornalismo em Saúde

O Clube de Jornalistas e a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica decidiram entregar oO documentário aborda a forma como a arte é usada na reabilitação de pessoas com experiência de doença mental.Também apelo contributo dado à informação sobre Saúde em televisão. A repórter da RTP dedica-se a esta área há praticamente duas décadas.Paula Rebelo "tem concorrido regularmente a este concurso com trabalhos de mérito, como o deste ano, intitulado “Uma só Saúde”, uma abordagem integrada da saúde ligando ambiente, animais e homem", lê-se no comunicado do Prémio APIFARMA/ Clube de Jornalistas – Jornalismo em Saúde.Por sua vez,, no programa Linha da Frente, com um trabalho jornalístico contado na primeira pessoa por profissionais de saúde que trabalham nos cuidados intensivos, paliativos e primários.Na, sobre a primeira sala de consumo assistido em Portugal, que já conseguiu reverter mais de duas dezenas de overdoses

O Prémio APIFARMA/ Clube de Jornalistas – Jornalismo em Saúde tem um valor total de 23.500 euros a distribuir pelas diferentes categorias e resulta de um protocolo assinado entre as duas entidades em 2016. O objetivo é aprofundar o papel da APIFARMA enquanto parceiro activo da Sociedade Civil e também contribuir para a vitalidade do projecto Clube de Jornalistas.