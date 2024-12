José Castelo Branco e Ruben Amorim são os nomes nacionais mais pesquisados este ano

Betty Grafstein e Donald Trump foram outras das personalidades internacionais mais pesquisadas na Google em Portugal.

De acordo com a tecnológica, acontecimentos como o Euro 2024, as eleições nacionais em Portugal e as presidenciais nos EUA, estiveram em evidência e os jogadores como Diogo Costa e Lamine Yamal também foram figuras de destaque nas pesquisas na Google em Portugal.

Em termos gerais, a Digi, o novo operadora de telecomunicações, foi também um dos temas mais pesquisados este ano, integrando o `top` 10.

Na música, Taylor Swift e os Scorpions foram os mais pesquisados, enquanto no entretenimento, programas de televisão como o Secret Story e Big Brother destacaram-se. Já no cinema, o filme Divertidamente 2 foi o que atraiu mais curiosidade.

A inteligência artificial (IA) ganhou destaque este ano, com um aumento significativo nas pesquisas sobre `Detetor de IA` e `Inteligência Artificial Online`, refletindo o crescente interesse da tecnologia.