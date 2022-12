José Luís Carneiro explica na AR mensagens reprováveis da PSP e GNR

Pedidos de audição, apresentados pelo Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN, foram feitos após uma reportagem de um consórcio português de jornalismo de investigação, que inclui jornalistas, advogados e académicos, ter dado conta de que alegadamente quase 600 membros da PSP e GNR, a maioria no ativo, usam as redes sociais para violar a lei ao escreverem mensagens racistas e que incitam ao ódio.Após a divulgação do trabalho jornalístico, o Governo anunciou que a Inspeção-geral da Administração Interna (IGAI) vai abrir um inquérito a este caso.





Também a Procuradoria-Geral da República já anunciou que abriu um inquérito sobre as publicações.



A comissão parlamentar ouve também hoje a inspetora-geral da Administração Interna, o comandante-geral da Guarda Nacional Republicana e o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública.