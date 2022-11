José Luís Carneiro reúne-se com sindicatos das forças de segurança

Esta é a terceira reunião para discutir os aumentos salariais previstos para 2023 e ocorre depois de os sindicatos das PSP e associações da GNR terem enviado as suas propostas para o Ministério da Administração Interna.As estruturas representativas dos elementos das forças de segurança estão contra a proposta apresentada pelo Governo, considerando que são “pequenos aumentos” e que as tabelas remuneratórias devem ser revistas.José Luís Carneiro já garantiu que os polícias vão ter “ganhos reais em todos os escalões e níveis remuneratórios mesmo depois de aplicados os descontos para o IRS”.Segundo a proposta do MAI, os agentes da PSP e guardas da GNR em início de carreira e com salários brutos até aos 1.163 euros vão ter aumentos no próximo ano na ordem dos 100 euros, que varia entre os 90 e os 107 euros.Os sargentos da GNR e chefes da PSP, bem como os oficiais das duas forças de segurança, terão aumentos de 52,11 euros em salários brutos até 2.570,82 euros e de 2% nos salários acima desse valor, além do acréscimo no suplemento por serviço e risco, que é pago consoante o vencimento base.