José Manuel Silva defende a criação de uma segunda associação nacional de municípios

"Provavelmente será benéfico para a democracia que possa existir duas associações nacionais de municípios, para haver sempre uma menos dependente partidariamente do governo e consiga defender melhor os municípios, independentemente da cor do partido que lidere a governação", explicou José Manuel Silva.



"Queremos que este governo seja descentralizador", afirmou o autarca, sublinhando que a descentralização, "para ser verdadeiramente benéfica para os portugueses, tem de ser acompanhada do competente pacote financeiro, caso contrário as Câmaras Municipais vão assumir responsabilidades que não são devidamente financiadas pelo poder central".