José Sá Fernandes explica o percurso de "Lisboa Capital Verde Europeia2020"

O objetivo principal desta distinção é apontar caminhos e soluções para um desenvolvimento sustentável em Lisboa.



Em entrevista à Antena 1 o vereador do Ambiente da autarquia lisboeta, José Sá Fernandes, sublinha que um dos grandes desafios para este ano é combater a indiferença de quem não se interessa pelo combate às alterações climáticas.



O arranque oficial e já no próximo dia 11 numa cerimónia com a passagem de testemunho de Oslo e com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.



Depois do noticiário das 10h00 pode ouvir, na íntegra, a entrevista a José Sá Fernandes, conduzida pela jornalista Arlinda Brandão.