José Silvano conhece acórdão no caso das "presenças fantasmas"

Foto: Nuno Patrício - RTP

O secretário-geral do PSD conhece esta quarta-feira o acórdão do caso das "presenças fantasmas" na Assembleia da República. José Silvano e a deputada social-democrata Emília Cerqueira estão acusados de falsidade informática.