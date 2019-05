Foto: Hugo Correia - Reuters

O antigo primeiro-ministro não concorda com as conclusões do relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade.





Os argumentos de José Sócrates estão expressos nas respostas que o antigo primeiro-ministro enviou aos deputados da comissão parlamentar de inquérito e que a agência lusa teve acesso, como conta o jornalista Mário Galego.







José Sócrates diz que as perguntas que lhe foram dirigidas dizem respeito a decisões tomadas pelo anterior Executivo na altura liderado por Pedro Santana Lopes.