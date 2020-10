José Tavares é o novo presidente do Tribunal de Contas

O juiz conselheiro nomeado pelo Presidente da República sucede a Vítor Caldeira no cargo. José Tavares foi diretor-geral e presidente do Conselho Administrativo do Tribunal de Contas até fevereiro de 2020 e estava colocado na 2ª secção com "funções de soberania" como área de especialidade.







De acordo com a página do juiz conselheiro no site do TdC , foi membro e secretário-geral do Conselho de Prevenção da Corrupção. Coordenou ainda as relações do Tribunal de Contas com a União Europeia e outras instituições internacionais, como a CPLP, OCDE, NATO ou Banco Mundial.





"Sob proposta do Primeiro-Ministro António Costa, o Presidente da República nomeou hoje o Presidente do Tribunal de Contas, o Juiz Conselheiro José Tavares do mesmo Tribunal", lê-se na nota publicada esta terça-feira na página da presidência.







A questão da nomeação de um novo presidente do Tribunal de Contas tem estado envolta em polémica. Ainda esta terça-feira, após a sessão evocativa do centenário de nascimento de Amália Rodrigues, em Lisboa, o primeiro-ministro afirmou que foram o Governo e o Presidente da República que fixaram o critério de não haver renovação de mandatos para cargos de natureza judiciária.







"A lei de facto não impede e renovação, mas o atual Governo e o atual Presidente da República definiram um critério para funções de natureza judiciária - funções que dependem de proposta do Governo e de nomeação do chefe de Estado -, aquando da nomeação da procuradora Geral da República", frisou António Costa, referindo-se ao caso da procuradora-geral da República quando Lucília Gago substituiu Joana Marques Vidal.





Para o chefe de Governo, uma decisão diferente no TdC em relação à decisão para a PGR é que seria motivo de "suspeita" e que Marcelo Rebelo de Sousa explicitou de "forma pública muito clara" o critério aquando da nomeação da atual procuradora.







A decisão de afastar o presidente do Tribunal de Contas surgiu depois de a entidade ter chamado à atenção para as alterações que o Governo pretendia fazer nas regras da contratação pública.





O Tribunal de Contas emitiu um parecer considerando que as alterações aumentam o risco de conluio, cartelização e corrupção na utilização de dinheiros públicos, além de que essas alterações vão contra a sustentabilidade das finanças públicas.