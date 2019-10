Foto: Lusa

À posse de Tolentino Mendonça vão assistir dezenas de portugueses e, em representação do Governo, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, assim como o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.



Natural de Machico, Madeira, o futuro cardeal entrou no seminário aos 11 anos. Doutorado em Teologia Bíblica e antigo vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, é um nome essencial da poesia portuguesa contemporânea, tendo já recebido vários prémios.





Conheça o percurso eclesiástico de Tolentino Mendonça recordado pela jornalista Margarida Vaz.