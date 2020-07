Jovem de 16 anos em prisão preventiva por suspeita de homicídio na forma tentada

Em comunicado hoje divulgado, a PJ refere que procedeu à identificação e detenção de um jovem, de 16 anos, tendo identificado outros menores tendo em conta o contexto de violência juvenil grupal.

De acordo com o comunicado, os factos remontam a 11 de março, quando um grupo de rapazes, com idades entre os 14 e os 16 anos, abordaram, "de forma muito violenta", numa paragem de autocarro frente a um estabelecimento de ensino em Sintra, um estudante, provocando-lhe lesões graves, com recurso à utilização de uma arma branca e pedras da calçada.

Segundo as autoridades, a vítima já tinha sido anteriormente agredida pelos mesmos suspeitos em outras duas ocasiões, no percurso entre a sua residência e a escola, tendo-lhe sido infligidas lesões cortantes com armas brancas, a título de aviso, por ser conotado com moradores de um bairro diferente daquele de onde os agressores habitam.

Foram identificados os outros agressores, pertencentes ao mesmo "gang" juvenil, os quais, por serem menores de 16 anos, vão ser alvo de procedimento tutelar educativo por parte das instituições competentes.