Jovem de 21 anos luta contra lesão na medula

Logo no nascimento, Ronne sofreu uma fratura dupla das clavículas, mas conseguiu recuperar contra todas as reticências colocadas pela medicina. Agora, aos 21 anos volta a enfrentar uma grave adversidade. Um acidente num treino de down hill provocou-lhe lesões na medula e a impossibilidade de voltar a andar. Ronne quer voltar a derrotar os prognósticos médicos.