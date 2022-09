Jovem de 22 anos detido pela GNR por esfaquear outro em Viana do Alentejo

Um jovem de 22 anos foi detido hoje pela GNR por esfaquear outro de 18 anos, que ficou ferido com gravidade, no recinto da Feira D´Aires, em Viana do Alentejo (Évora), disse fonte daquela força de segurança.