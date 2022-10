Jovem detido por tentar matar outro rapaz numa luta de gangues na Amadora

Um jovem com 17 anos foi detido por tentativa de homicídio qualificado, por ter esfaqueado com gravidade um rapaz com 14 anos, em junho, durante um confronto entre gangues, no concelho da Amadora, anunciou hoje a PJ. (CORRIGE O MÊS EM QUE OCORREU O CRIME, JUNHO E NÃO JULHO)