Jovem ferido na sequência de disparos junto a escola de Santo António dos Cavaleiros

Um jovem de 16 anos ficou ferido na sequência de disparos junto a uma escola em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures. Foi transferido para o Hospital Beatriz Ângelo. Alguns alunos entraram em pânico e fugiram, mas as aulas já estão a decorrer com normalidade.