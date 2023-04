Jovem que esteve à deriva no mar no Algarve está estável e pode ter alta em 24 a 48 horas

A jovem que esteve à deriva no mar durante mais de 20 horas, no Algarve, está estável e poderá ter alta dentro em 24 a 48 horas, disse hoje o diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).