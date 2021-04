Jovem recorre a ajuda do serviço de psicologia da Universidade do Algarve

A juventude acarreta habitualmente muitas dúvidas e incertezas. Mas, com a pandemia, muitos jovens foram confrontados, de forma inesperada, com dificuldades económicas, o medo do fracasso, o confinamento e, em muitos casos, também o isolamento. Situações que agravaram a saúde mental de quem caminha para a fase adulta. Foi o que aconteceu à estudante de enfermagem da universidade do Algarve Ana Rocha, que no último ano teve que procurar a ajuda de especialistas.