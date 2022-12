Um estudo divulgado hoje pela Direção-Geral de Saúde revela que 25% dos adolescentes admitem ter-se magoado a si mesmos no último ano, de forma propositada, para lidar com a infelicidade.



A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues registou hoje, em Vila Nova de Gaia, a opinião de adolescentes que admitem que a pandemia mexeu com a saúde mental, com alterações nas rotinas e também com transformações na socialização.