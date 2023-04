Jovens acolhidos podem voltar a ter apoios e reverter saída das instituições

Esta mudança na lei há muito que era reivindicada pela Plataforma de Apoio aos Jovens Ex-acolhidos e foi alvo de uma reportagem da prova dos factos no início do ano.



Passa assim a ser permitida a reintegração dos jovens que não tiveram o apoio que esperavam no exterior ou cujas respostas institucionais não foram suficientes para uma vida autónoma.



Em Janeiro, a RTP ouviu jovens ex-acolhidos que tiveram sérias dificuldades depois de saírem das instituições. Alguns vivem mesmo na rua, com falta de apoio.