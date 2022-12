Jovens ativistas garantem que protestos vão continuar mesmo após sentença

Na leitura da sentença, o juiz considerou que "independentemente das causas que cada um abraça, tem de o fazer de acordo com as regras da sociedade".



Caso não queiram pagar a multa, os condenados podem fazer trabalho comunitário.



Desagradados com a sentença, os ativistas garantem que os protestos vão continuar.