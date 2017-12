Jovens, carros e álcool. Uma ligação cada vez mais perigosa

RTP19 Dez, 2017, 11:22 / atualizado em 19 Dez, 2017, 15:51 | País

Os dados da GNR revelam que 10% dos jovens apresentavam uma taxa de álcool superior a 1,2 g por litro de sangue.

O Parlamento Europeu já fez saber que quer avançar com a taxa zero para os condutores em todos os países da União Europeia.Uma regra já imposta em alguns Estados como a Alemanha, Croácia, República Checa e Hungria.Na recomendação enviada a Bruxelas, os eurodeputados sublinham que 25% das mais de 25 mil mortes que ocorrem nas estradas europeias são causadas pelo consumo de álcool.À RTP, o presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa diz que o fundamental é aumentar a fiscalização. E que tenha consequências."O problema é garantir que as taxas existentes são efetivamente cumpridas", diz José Miguel Trigoso. "Para isso é preciso desenvolver mais ações de educação, de divulgação, de fiscalilzação, mas também, no seguimento da fiscalização, é muito importante que essa fiscalização tenha consequências".