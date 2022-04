Jovens condenadas a frequentar programa de competências sociais por `bullying` no Seixal

De acordo com o advogado de uma das alunas, Paulo Edson Cunha, trata-se de uma sentença homologatória de acordo entre as partes.

O Juízo de Família e Menores do Tribunal do Seixal decidiu pela medida referente ao artigo 15.º da Lei Tutelar Educativa que determina a frequência de programas formativos em várias áreas, neste caso de aquisição de competências pessoais e sociais.

A jovem que agrediu vai ter de cumprir o tratamento durante dois anos enquanto para a colega que filmou a cena o prazo é de um ano.

O programa é ministrado pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

O caso remonta a maio de 2021 e ficou conhecido com a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que se via um grupo de alunas a agredir um rapaz e a persegui-lo, levando-o a atravessar a Estrada Nacional (EN) 10-2 e a ser atropelado por uma viatura que circulava nesta via.

Os jovens eram alunos da Escola Básica Dr. António Augusto Louro, na Arrentela, no Seixal.

A Lei Tutelar Educativa aplica-se a todo o jovem com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, que pratique um facto qualificado pela lei como crime e apresente necessidades de educação para o direito.