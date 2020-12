Jovens do Casal da Boba juntam-se para dar a quem mais precisa neste Natal

Reuters

Os jovens do bairro do Casal da Boba, na Amadora, conhecendo as dificuldades de muitos que lá residem, uniram-se e querem proporcionar uma quadra mais feliz a quem, nesta altura do ano, vive com maiores dificuldades.