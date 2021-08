Jovens entre 12 e os 15 anos começam hoje a ser vacinados

A DGS admite que o número de inscrições está aquém do desejado, por isso, a modalidade Casa Aberta também está disponível para os jovens dos 12 aos 15 anos. Não exige marcação mas os horários são limitados e é preciso tirar uma senha digital através do portal do Ministério da Saúde.