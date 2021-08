Jovens entre os 12 e os 15 anos começam a ser vacinados a partir dia 21 de agosto

E agora com o calendário definido para a vacinação dos jovens as associações de pais avisam que vai ser preciso encontrar alternativas para quem está de férias.O presidente da Confap, Jorge Ascenção, lembra que quem já tinha férias marcadas fica agora sem soluções.Uma decisão que visa vacinar os mais novos a tempo da abertura do ano lectivo. Uma tarefa difícil mas que o responsável do plano nacional de vacinação contra a Covid, Gouveia e Melo, acredita ser possível.E Gouveia e Melo pede ajuda aos jovens para que este plano resulte e se desloquem aos centros de vacinação.