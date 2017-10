Judiciária conclui que fogo do Sabugal matou homem que o ateou

10 Out, 2017, 16:03 / atualizado em 10 Out, 2017, 16:08 | País

A Judiciária da Guarda adianta, em comunicado enviado esta terça-feira às redações, que a investigação no local, que contou com elementos do Laboratório de Polícia Científica, “recolheu elementos fortemente indiciadores” de que o incêndio florestal “teve origem em queima de sobrantes”.

O incêndio teve início perto das 11h00 de segunda-feira em zona de mato; entraria em fase de conclusão pelas 12h30.

“Esta atividade foi levada a cabo por homem de 73 anos de idade, que, entretanto, foi cercado pela força das chamas que rapidamente fugiram ao seu controlo e que provocaram a sua morte no local”, lê-se no mesmo texto.



O corpo “foi encontrado carbonizado no local do incêndio” cerca das 11h45 de segunda-feira, indicou, por sua vez, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda, citada pela agência Lusa.



Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, igualmente ouvido pela agência de notícias, o homem foi localizado sem vida perto de Terreiro das Bruxas, na freguesia de Santo Estêvão e Moita, concelho do Sabugal.



O combate às chamas naquele local mobilizou mais de duas dezenas de operacionais, apoiados por seis viaturas, de acordo com dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



c/ Lusa