Judiciária faz buscas a estruturas de PS e PSD e autarquias

A notícia começou por ser avançada pela revista Sábado. As diligências foram desencadeadas pelo Ministério Público e pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária, que pediu a colaboração de várias diretorias do país.



A RTP apurou entretanto que as buscas abrangeram diferentes distritos, incidindo sobre dezenas de sedes partidárias do PS e do PSD e algumas câmaras municipais.



Em Lisboa, segundo a edição online da revista Sábado, a operação visou, além da comissão distrital do PSD e da concelhia do PS, os serviços centrais da Câmara Municipal, a estrutura de Urbanismo, localizada no Campo Grande, e as juntas de freguesia do Areeiro, Santo António e Estrela.



Em declarações à agência Lusa, durante a manhã, o social-democrata Fernando Brancaamp, presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, confirmava ter sido alertado pelo tesoureiro de que os investigadores da Polícia Judiciária estavam “a ver contratos”.



“Estou agora a dirigir-me para lá. A documentação é pública, não há nada a esconder”, acrescentava o responsável.



Fonte do PS confirmou à RTP que PJ e Ministério Público estiveram na sede do partido e na concelhia de Lisboa. Fonte do PSD confirmou, por sua vez, à Lusa buscas na distrital de Lisboa e nas juntas de Santo António, Estrela e Areeiro.

Suspeitas de crimes económicos e financeiros

Na origem desta operação estão suspeitas da prática de crimes económicos e financeiros relacionados com a contratação de pessoal e obras por ajuste direto.



À frente do processo-crime, escreve a Sábado, está a procuradora-adjunta Andrea Marques, igualmente responsável pelo processo relativo ao correio eletrónico do Sport Lisboa e Benfica. A revista observa que esta magistrada “acusou em 2014 o ex-presidente da Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica, Rodrigo Gonçalves, então vice-presidente da concelhia do PSD de Lisboa”.



“Um dos principais visados” na operação agora em curso será, segundo a revista, o conselheiro nacional do PSD Carlos Eduardo Reis, antigo líder da JSD de Braga que esteve ao lado de Pedro Santana Lopes na corrida à sucessão de Pedro Passos Coelho.

“Fortes indícios”

Em nota publicada no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa pode ler-se que “foram realizadas cerca de 70 buscas domiciliárias e não domiciliárias, incluindo buscas a escritórios de advogados, autarquias, sociedades e instalações partidárias, em diversas zonas geográficas de Portugal Continental e Açores, envolvendo a presença de três juízes de instrução, doze magistrados do Ministério Público, peritos informáticos e financeiros e inspetores da Polícia Judiciária em número que ascende a cerca de 200”.



“Tais operações de buscas foram efectuadas com a colaboração da UNCC da Polícia Judiciária”, acrescenta o texto.





A Procuradoria indica ter recolhido “fortes indícios” de que “indivíduos ligados às estruturas de partido político desenvolveram entre si influências destinadas a alcançar a celebração de contratos públicos, incluindo avenças com pessoas singulares e outras posições estratégicas”.



O inquérito investiga a alegada prática de “crimes de corrupção passiva, tráfico de influência, participação económica em negócio e financiamento proibido”.