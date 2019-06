Judiciária faz buscas em 18 autarquias a norte e centro

RTP12 Jun, 2019, 10:15 / atualizado em 12 Jun, 2019, 10:45 | País

A investigação recai ainda sobre a suspeita de práticas de corrupção, tráfico de influências, participação económica em negócio, prevaricação e abuso de poder.



A viciação de concursos estará relacionada com a aquisição de serviços de transporte da empresa francesa Transdev, que iniciou atividade em Portugal em 1997 e que possui serviços de expresso, transporte urbano e interurbano.



“Mediante atuação concertada de quadros dirigentes de empresa de transporte público, de grande implementação em território nacional com intervenção de ex-autarcas a título de consultores, beneficiando dos conhecimentos destes, terão sido influenciadas decisões a nível autárquico com favorecimento na celebração de contratos públicos de prestação de serviços de transporte, excluindo-se das regras de concorrência, atribuição de compensação financeira indevida e prejuízo para o erário público. Também no recrutamento de funcionários se terão verificado situações de favorecimento”, declarou a PJ em comunicado.



Foram 18 as câmaras municipais objeto de buscas: Águeda, Almeida, Armamar, Belmonte, Barcelos, Braga, Cinfães, Fundão, Guarda, Lamego, Moimenta da Beira, Oleiros, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Sertã, Soure, Pinhel e Tarouca.



Na operação policial realizaram-se 50 buscas, domiciliárias e não domiciliárias que envolveram 200 elementos da Polícia Judiciária - inspetores, peritos informáticos, peritos financeiros e contabilísticos.



De acordo com a PJ, as buscas foram realizadas no âmbito do inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP de Coimbra.



“A investigação prossegue para determinação de todas as condutas criminosas, seu alcance e respetivos agentes”, conclui o comunicado.





(em atualização)