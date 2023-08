A Polícia Judiciária efetou buscas no autodenominado Reino do Pineal, em Oliveira do Hospital. Está a ser investigada a morte de um bebé, no ano passado, alegadamente por falta de cuidados médicos. Foi uma operação de grande envergadura que envolveu também o SEF, um magistrado do Ministério Público, técnicos da Segurança Social e de Saúde com a apoio da GNR.