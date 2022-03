Juiz Carlos Alexandre aplica caução de 6 milhões a Álvaro Sobrinho

O ex-presidente do Banco Espírito Santo Angola fica impedido de sair do país até pagar a caução. Álvaro Sobrinho esteve a ser interrogado no Tribunal Central de Instrução Criminal, uma vez que é suspeito de ter desviado cerca de 500 milhões de euros do BES Angola. O arguido teve de entregar os passaportes.