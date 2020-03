Juiz Carlos Alexandre manda libertar sete arguidos do caso de Tancos

Num despacho a que a RTP teve acesso, o juiz determina a libertação dos arguidos António Laranginha, Pedro Marques, Hugo Santos, Gabriel Moreira, João Pais e Fernando Santos. Estão todos suspeitos de envolvimento no furto de armas dos paióis de Tancos.

A libertação deve-se ao facto de ser impossível realizar o debate instrutório até ao dia 17 de abril, por causa do novo coronavírus.

Era a data em que terminava a prisão preventiva dos sete arguidos.

No despacho, há seis arguidos que ficam proibidos de se contactarem entre eles e com testemunhas, arguidos e familiares dos mesmos. Não podem igualmente sair do país ou do concelho de residência. Estão ainda obrigados a se apresentarem duas vezes por dia às autoridades.

Já o arguido Filipe Abreu de Sousa, militar da GNR, fica sujeito a medidas de coação idênticas à dos outros arguidos e ainda à suspensão do exercício de funções na Guarda Nacional Republicana