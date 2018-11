Juiz de instrução criminal ouve Bruno de Carvalho e Mustafá

RTP13 Nov, 2018, 08:35 / atualizado em 13 Nov, 2018, 08:53 | País

Os crimes pelos quais Bruno de Carvalho está indiciado incluem terrorismo, sequestro, dano com violência e ofensa à integridade física qualificada. Há ainda a suspeita da prática de um crime de detenção de arma proibida e crimes de ameaça agravada.

A 15 de maio, após uma derrota por 2-1 com o Marítimo, na derradeira jornada da I Liga, a equipa de futebol do Sporting foi atacada em Alcochete por dezenas de presumíveis adeptos encapuzados.



O ex-dirigente desportivo encontra-se detido desde a tarde de domingo no posto da Guarda Nacional Republicana de Alcochete e vai ser interrogado, a partir desta manhã, por um juiz de instrução criminal no Tribunal do Barreiro.



Por sua vez, Nuno Mendes, número um da claque Juve Leo, está detido nas instalações da GNR do Montijo.



O caso da invasão da Academia de Alcochete já levou a 40 detenções. Trinta e oito arguidos estão em prisão preventiva. São suspeitos de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.



Ministério Público quer ouvir Jesus

A medida de coação mais pesada – prisão preventiva – foi aplicada aos restantes 38 arguidos do processo que investiga os acontecimentos de 15 de maio, quando a equipa de futebol do Sporting foi alvo de agressões.O Ministério Público pretende recolher com urgência o testemunho de Jorge Jesus, um dos agredidos em Alcochete. A RTP apurou que a procuradora Cândida Vilar vai chamar o ex-treinador do Sporting como testemunha.Cândida Vilar quer também analisar conversas que o técnico de futebol, agora a trabalhar na Arábia Saudita, manteve como Bruno de Carvalho, encarando mesmo as perícias aos telemóveis como uma componente crucial da investigação.Todavia, face ao atraso destas perícias, a procuradora requereu ao juiz de instrução criminal do Barreiro um alargamento do prazo para a apresentação da acusação.No próximo dia 21 de novembro cumprem-se seis meses desde as detenções dos primeiros 23 arguidos do processo. À falta de acusação até essa data e sem uma dilatação do prazo, os detidos poderão sair em liberdade.Na segunda-feira, em declarações à agência Lusa, fonte do Sporting Clube de Portugal manifestava “total confiança no sistema judicial”, perante a notícia das detenções de Bruno de Carvalho e Mustafá.