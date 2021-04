Juiz Ivo Rosa decide sexta-feira o futuro da Operação Marquês

É um esquema de corrupção e branqueamento de capitais que envolve pela primeira vez um antigo primeiro-ministro. São 28 arguidos que respondem no total por 189 crimes. Durante a instrução, a fase anterior ao julgamento, os arguidos defenderam-se com uma estratégia comum. Tentam derrubar as acusações com base em nulidades e alegadas ilegalidades que o Ministério Público terá cometido na obtenção da prova.