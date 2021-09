Juiz Ivo Rosa recusou pedido do MP para manter sob escuta iraquianos suspeitos

O juiz Ivo Rosa recusou o pedido do Ministério Público para manter sob escuta os dois iraquianos presos por suspeita de pertencerem ao Daesh. Este chumbo foi dado numa altura em que a Polícia Judiciária já tinha tido acesso a informações consideradas relevantes.