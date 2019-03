Juiz Neto de Moura vai processar críticos

Um dos exemplos é da deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que escreveu no Twitter que o juiz é uma ameaça para as mulheres.



O juiz Neto de Moura voltou a estar ligado a uma decisão polémica relacionada com violência doméstica.



Assinou um acórdão que autorizou que fosse retirada a vigilância eletrónica a um agressor que foi condenado com pena suspensa.